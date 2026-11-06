Китайська компанія створила дерев’яний обтічник ракети — South China Morning Post

У Китаї комерційна космічна компанія Light Year Explorer виготовила головний обтічник ракети з дерев’яною зовнішньою оболонкою. За заявою компанії, розробка має знизити вартість і скоротити час виробництва ракет-носіїв для частих запусків, повідомляє South China Morning Post.

Конструкція обтічника

Компанія з провінції Цзянсу використала фанеру низької щільності, якій надали гладкої аеродинамічної форми. Навантаження має витримувати внутрішній металевий каркас. За заявою Light Year Explorer, така конструкція за вагою, жорсткістю, радіопрозорістю та здатністю знижувати шум відповідає традиційним композитним обтічникам.

Діаметр виробу становить 4,2 метра. Його розрахували на поширені комерційні ракети, місії зі спільним виведенням кількох супутників та запуски великих одиничних вантажів. Обтічник ще має пройти випробування і процедури валідації, після чого компанія планує завершити конструкцію та постачати її замовникам.

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Захист вантажу під час старту

Головний обтічник захищає супутники та інші корисні вантажі на початку польоту крізь атмосферу Землі. Він має витримувати аеродинамічний тиск, нагрівання та шум, а після виходу ракети в космос відокремлюється, щоб вантаж міг вийти на задану орбіту.

Зазвичай такі конструкції виготовляють з алюмінієвих сплавів або сучасних композитів. Їхня висока вартість і тривалі виробничі цикли можуть обмежувати частоту комерційних запусків. Light Year Explorer заявила, що зосереджується на недорогих конструктивних компонентах. За оцінкою компанії, баки з нержавіючої сталі, дерев’яні обтічники та гофровані циліндроконічні секції разом становлять близько 60% маси ракети.

Деревину для космічних застосувань випробовують і науковці в інших країнах. У 2024 році з Міжнародної космічної станції вивели на орбіту перший дерев’яний супутник LignoSat, створений дослідниками Кіотського університету.

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