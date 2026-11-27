Китайська компанія Zoomlion представила на виставці bauma China 2026 понад 60 моделей інтелектуальної важкої техніки з енергетичними установками нового типу. Експозиція охопила вісім категорій машин, зокрема безпілотні екскаватори, навантажувачі без кабіни та гібридно-електричні кар’єрні вантажівки, повідомляє Electrek.

Екскаватор без кабіни

Одним із головних експонатів став роботизований екскаватор Zoomlion без кабіни оператора. Компанія заявляє, що його система RobotOps, побудована на моделі «бачення — мова — дія», використовує комплекс датчиків для огляду довкілля, який вона називає «540-градусним».

За твердженням Zoomlion, датчики допомагають машині розпізнавати об’єкти за різних умов, визначати їхнє положення, орієнтацію та розміри. Отримані дані платформа Zbrain має перетворювати на команди для фізичних рухів техніки. Система тривимірного бачення, за заявою компанії, дає автономному екскаватору змогу виявляти перешкоди, оцінювати відстані та пересуватися будівельним майданчиком зі змінними умовами.

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Заявлені можливості платформи

Zoomlion стверджує, що платформу Zbrain навчали на мільйонах годин експлуатаційних даних і десятках тисяч реальних сценаріїв. За словами компанії, вона може інтерпретувати мовні інструкції щодо робіт, розкладати складні завдання на послідовні дії, сканувати місцевість і визначати маршрути для копання чи захоплення матеріалів.

Компанія також заявила, що її автономні машини можуть виконувати виїмку ґрунту, завантаження, планування схилів, укладання цегли та переміщення матеріалів. На стенді показали двоногих гуманоїдних роботів Z01 і Z03. За даними виробника, роботи Z01 мають супроводжувати відвідувачів, розпізнавати обличчя й жести, уникати перешкод у реальному часі та взаємодіяти з людьми жестами.

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