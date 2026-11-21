Міністерство державної безпеки Китаю заявило, що жодна держава не здатна досягти «абсолютної безпеки» коштом безпеки інших країн. У коментарі, оприлюдненому в офіційному акаунті відомства у п’ятницю, китайська розвідка закликала просувати підхід до спільної міжнародної безпеки.

Як повідомляє South China Morning Post, публікація з’явилася наступного дня після тристороннього саміту Китаю, США та Росії. У відомстві назвали власну концепцію безпеки розвитком марксистської теорії та відповіддю на посилення геополітичної нестабільності.

Три засади підходу Пекіна

Міністерство виклало теоретичні, історичні та практичні підстави своєї доктрини. Теоретично її пов’язують із марксистською теорією світової історії, за якою розвиток продуктивних сил і глобальні контакти дедалі тісніше пов’язують людство. У відомстві заявили, що протистояння з нульовою сумою не відповідає такому взаємозалежному світові.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У коментарі наголосили, що безпека окремої країни не може існувати ізольовано від безпеки світу та не може будуватися на незахищеності інших держав. Китайська розвідка закликала уряди враховувати законні безпекові інтереси інших країн поряд із власними й дотримуватися принципів взаємовигідної співпраці.

Ініціатива глобальної безпеки

Практичною причиною такого підходу у відомстві назвали дефіцити миру, розвитку, безпеки та глобального управління. Там заявили, що сучасні безпекові виклики стали транснаціональними, взаємопов’язаними й різноманітними. Накопичення внутрішніх проблем у будь-якій державі, за оцінкою міністерства, може перерости в регіональні або глобальні загрози.

Коментар також містить заклик активніше реалізовувати Ініціативу глобальної безпеки, яку голова КНР Сі Цзіньпін уперше представив у квітні 2022 року. South China Morning Post зазначає, що ця ініціатива є одним із ключових елементів безпекової та дипломатичної політики Пекіна і подається як альтернатива військовим альянсам під проводом США та західній безпековій архітектурі. У китайській офіційній риториці її спрямовують проти «менталітету холодної війни», односторонніх санкцій і так званої «юрисдикції довгої руки».

Читай нас у