Китайська ШІ-компанія Z.AI відстає від графіка випуску своєї наступної флагманської моделі. Про це з посиланням на обізнаних із ситуацією людей повідомляє The Japan Times.

Обмеження доступу до обчислень

Її конкурент Moonshot AI очікує, що проміжок між великими релізами може зрости з шести місяців до року або довше, якщо компанія втратить доступ до закордонних обчислювальних потужностей.

Пекінська Moonshot AI особливо вразлива до нових правил США, оскільки орендує обчислювальні ресурси для навчання моделей і віддає перевагу закордонним постачальникам, зазначає видання.

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Останні обмеження США щодо чипів можуть спричинити подальші затримки в розробці китайських моделей штучного інтелекту.

Протидія дистиляції моделей

За даними видання, спроби американських компаній OpenAI та Anthropic запобігти дистиляції моделей також уповільнили розвиток китайського ШІ. Дистиляція — це метод, за якого розробники навчають власні моделі, використовуючи відповіді потужніших систем.

Такі заходи ставлять під загрозу одну з переваг китайських компаній у конкуренції з американськими розробниками — можливість створювати конкурентні моделі за істотно нижчою вартістю попри багаторічні експортні обмеження.

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