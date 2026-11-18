Китайська технологічна компанія Tencent у третьому кварталі збільшила виручку на 8% у річному вимірі — до 207,34 млрд юанів, або $31,10 млрд. Показник виявився нижчим за прогноз аналітиків, які очікували 210,77 млрд юанів, за даними Reuters, опублікованими Channel NewsAsia.

Темпи зростання сповільнилися

За три місяці, що завершилися у вересні, темпи зростання виручки Tencent сповільнилися порівняно з попереднім кварталом. У попередньому кварталі компанія повідомляла про зростання виручки на 11%, тоді як у третьому кварталі цей показник становив 8%.

Reuters пов’язує сповільнення з тим, що зростання ігрового бізнесу компанії втратило темп. Водночас попит на послуги у сфері штучного інтелекту підтримав хмарний бізнес Tencent.

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Чистий прибуток перевищив очікування

Чистий прибуток Tencent зріс на 0,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 63,61 млрд юанів, або $9,54 млрд. Це вище за очікування аналітиків, які прогнозували 59,46 млрд юанів.

Оцінки аналітиків наведено за даними LSEG. У повідомленні також зазначено курс: $1 дорівнював 6,6659 китайського юаня.

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