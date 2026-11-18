Китайська технологічна компанія Tencent заявила, що нові обмеження США на використання передових чипів у закордонних дата-центрах можуть відкласти розробку наступної версії її моделі штучного інтелекту. Президент компанії Мартін Лау сказав під час конференції за підсумками третього кварталу, що ці заходи відкидають назад усіх у Китаї.

За його словами, у короткостроковій перспективі Tencent, ймовірно, знадобиться більше часу для створення наступної версії моделі. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Правило щодо віддалених обчислень

Нове правило Міністерства торгівлі США має закрити прогалину в попередньому експортному контролі. Раніше китайські компанії, яким обмежили імпорт передових чипів Nvidia, могли орендувати обчислювальні потужності в дата-центрах за кордоном для навчання моделей ШІ, поки самі процесори залишалися поза межами Китаю.

Tencent і її конкурент Alibaba були серед компаній, які використовували такі потужності. Згідно з новим правилом, постачальники мають отримувати американську ліцензію на постачання чипів і серверів, на які поширюється правило, до закордонних дата-центрів. Це стосується центрів, що надають обчислювальні потужності понад встановлений поріг компаніям зі штаб-квартирою в Китаї або на інших визначених ринках.

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Китайські процесори та хмарні сервіси

Лау вважає, що обмеження підштовхнуть китайських розробників ШІ до тіснішої співпраці з вітчизняними виробниками чипів. Huawei очолює зусилля Китаю зі створення альтернатив процесорам Nvidia, на які китайські технологічні компанії покладалися для навчання моделей штучного інтелекту.

Нещодавно Tencent представила модель Hy4, здатну інтерпретувати зображення; компанія заявила про поліпшене виконання інструкцій і міркування під час роботи з довгими документами. Також вона випустила Hy4 Flash — версію, призначену для зниження вартості роботи моделі після навчання.

Капітальні витрати Tencent у кварталі, що завершився 30 вересня, зросли на 225% у річному вимірі — до 65,1 млрд юанів, або $9,76 млрд. Виручка збільшилася на 8%, до $31,1 млрд, тоді як скоригований операційний прибуток знизився на 6%, до $10,2 млрд.

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