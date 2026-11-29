Китайські дослідники розробили надтонке біонічне покриття для суднових гвинтів, яке під час випробувань на великому нафтовому танкері зменшило споживання пального на 2,6%. Технологію створили Нінбоський інститут технологій та інженерії матеріалів, пов’язаний із Китайською академією наук, та судноплавна компанія Cosco Shipping Energy Transportation, повідомляє South China Morning Post.

Випробування на танкері

Покриття нанесли на гвинт дуже великого нафтового танкера класу VLCC водотоннажністю 300 тисяч тонн. Морські випробування почалися у 2023 році, а перше судно з покритим гвинтом вирушило в рейс у листопаді того ж року. До квітня судно здійснило 12 рейсів і пройшло понад 130 тисяч морських миль, або приблизно 240,7 тисячі кілометрів.

Випробування показали, що на гвинті збереглося від 60% до 70% покриття. За оцінкою Китайського класифікаційного товариства, середня річна економія пального для одного судна становить 2,6%. За даними видання, це може скоротити витрати на пальне більш як на 1 млн юанів на рік і зменшити викиди вуглецю майже на 1 тисячу тонн.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Біонічний матеріал

Матеріал завтовшки 0,1–0,2 мм створили за зразком шкіри дельфінів. Він поєднує рідиноподібний і гнучкий матеріали, зберігаючи міцність твердого покриття, властивості ковзання та здатність пом’якшувати потік води. За словами керівника дослідницької групи Цзен Чжисяна, покриття зменшує тертя й зсувні сили між гвинтом та водою, а також поліпшує кут атаки водного потоку, підвищуючи тягову ефективність.

Вартість матеріалу для одного судна становить близько 160 тисяч юанів. Інститут і судноплавна компанія планують застосувати технологію на інших танкерах, однак для цього потрібно розробити автоматизоване обладнання для нанесення покриття та поліпшити його адаптивність.

Читай нас у