Китайські дослідники з Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology та Wuhan University опублікували огляд про те, як пошкодження ДНК у Т-клітинах можуть обмежувати ефективність протипухлинної імунотерапії. Йдеться, зокрема, про терапію інгібіторами імунних контрольних точок і CAR-T-клітинну терапію, дія яких залежить від функціональності Т-лімфоцитів.

Як повідомляє News-Medical, огляд опублікували в журналі Cancer Biology & Medicine. Його автори систематизували дані про причини пошкоджень ДНК у Т-клітинах, механізми відновлення, можливі наслідки для протипухлинної імунної відповіді та підходи до зменшення такого ушкодження.

Як ушкоджується ДНК Т-клітин

У пухлинному мікрооточенні Т-клітини зазнають кількох генотоксичних впливів. Їхнє швидке розмноження й активація рецепторів Т-клітин спричиняють реплікативний стрес і утворення активних форм кисню. Додатковими чинниками автори назвали конкуренцію за глюкозу, вплив регуляторних Т-клітин і мієлоїдних супресорних клітин, а також хіміотерапію, променеву терапію та інгібітори відповіді на пошкодження ДНК.

Окисні ушкодження основ ДНК й одноланцюгові розриви, за даними огляду, переважають у середовищі з високим рівнем активних форм кисню. Їхнє відновлення пов'язане з ферментом PARP. Реплікативний стрес активує вісь ATR-CHK1, а дволанцюгові розриви ДНК відновлюються за участю ATM і DNA-PK.

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Наслідки для лікування

В огляді зазначено, що активовані Т-клітини ефективніше відновлюють ДНК, але водночас накопичують більше пошкоджень. Виснажені Т-клітини демонстрували найбільше зростання рівня фосфорильованого ATM, а термінально диференційовані ефекторні клітини пам'яті були вразливішими, ніж стовбуроподібні клітини пам'яті.

Накопичення ушкоджень пов'язують зі зниженням вироблення гранзиму B та інтерферону-гамма, порушенням формування імунологічної пам'яті, посиленням експресії PD-1 і TIM-3, апоптозом та ерозією теломер. Автори також звернули увагу, що інгібітори PARP можуть підвищувати імуногенність пухлин, але здатні посилювати пошкодження ДНК у Т-клітинах.

Серед можливих доклінічних підходів у статті названо підвищення рівня NAD+ за допомогою β-нікотинамідмононуклеотиду, блокування CD38, інгібування індуцибельної синтази оксиду азоту та коригування режимів застосування препаратів. У мишей підвищення NAD+ або блокада CD38 відновлювали PARP-залежне відновлення ДНК і покращували розмноження та цитотоксичність Т-клітин. Як потенційні біомаркери для відбору пацієнтів і контролю відповіді на лікування запропоновано фосфорильований ATM та 8-OHdG.

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