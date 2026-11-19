Китайські дослідники з Інституту психології Китайської академії наук разом із колегами із Шеньчженьського університету та інших установ перевірили неінвазивний підхід до стимуляції глибинних структур мозку. У рандомізованому подвійному сліпому дослідженні з імітаційною стимуляцією взяли участь 69 людей із субклінічними депресивними симптомами. Через сім днів після трьох послідовних днів стимуляції учасники, які отримували вплив частотою 10 Гц, продемонстрували значно більше зниження показників депресії, ніж група імітаційної стимуляції, повідомляє News-Medical.

Контур обробки винагороди

Науковці поєднали функціональну магнітно-резонансну томографію, електроенцефалографію та обчислювальне моделювання. Це дало змогу визначити контур обробки винагороди, що поєднує вентромедіальну префронтальну кору та вентральний стріатум.

Дослідники також виявили зв’язок коливань тета- та альфа-діапазонів у вентромедіальній префронтальній корі з помилками прогнозування винагороди. Такі помилки виникають, коли фактичний результат відрізняється від очікуваного, і є частиною навчання на основі винагороди.

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Ефект стимуляції

На основі цих даних команда розробила протокол транскраніальної стимуляції часовою інтерференцією. Метод передбачає подавання електричних струмів через електроди на шкірі голови для неінвазивного модулювання активності мозку.

У здорових дорослих стимуляція частотою 10 Гц вибірково покращувала навчання на основі винагороди та змінювала взаємодію у фронтостріарному контурі. Для стимуляції частотою 5 Гц дослідники не зафіксували порівнюваного ефекту.

Роботу опублікували 18 листопада в журналі Science Translational Medicine. Автори зазначили, що для встановлення терапевтичної ефективності підходу потрібні більші клінічні дослідження.

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