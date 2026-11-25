Китайська дослідницька команда за участю співробітників Tencent AI for Life Sciences Lab у Шеньчжені представила систему на основі штучного інтелекту для проєктування терапевтичних пептидів, здатних взаємодіяти з двома біологічними мішенями. Про розробку Nature повідомило у статті про дизайн високоактивних двомішеневих пептидів з нуля.

Як оцінювали систему

Робочий процес ORIDTP включає генерацію пептидів для заданої мішені, подальше підвищення їхньої афінності, ранжування кандидатів та експериментальний зворотний зв’язок. Автори порівнювали систему з методами PepDif і PepDif у поєднанні з PepDRL.

У комп’ютерному тестуванні для задач з однією мішенню оцінювали по 50 кандидатів у кожному з 50 тестових завдань. Для дизайну пептидів із двома мішенями розглядали по 50 кандидатів у 35 завданнях. Серед критеріїв були частка кандидатів, які відповідали критерію афінності, прогнозована афінність зв’язування, різноманіття послідовностей і показники достовірності передбаченої структури pLDDT та ipTM.

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Експериментальна перевірка

У матеріалах дослідження також описано ітеративний дизайн агоністів рецептора GLP-1R. У кожному з п’яти раундів для експериментальної перевірки відбирали 15 кандидатів.

Активність пептидів оцінювали за показником EC50 для активації GLP-1R, порівнюючи результати з початковим референсним пептидом із EC50 276,2 нМ. Для п’яти раундів автори навели результати для 5, 5, 4, 4 і 2 успішно оптимізованих пептидів відповідно.

У внесках авторів зазначено проведення валідації на мишах. Четверо авторів, пов’язаних із Tencent, вказані винахідниками патентних заявок, що стосуються цієї роботи, а низка співавторів є працівниками Tencent AI for Life Sciences Lab.

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