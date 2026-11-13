Китайські дослідники виявили роль PTPN2 у виживанні клітин лейкемії — News-Medical

Дослідники з Китайського фармацевтичного університету встановили, що фермент PTPN2 допомагає клітинам гострої мієлоїдної лейкемії виживати, захищаючи білок c-MYC від руйнування. Як повідомляє News-Medical, зниження рівня PTPN2 уповільнювало ріст лейкозних клітин у лабораторних дослідах і посилювало їхню запрограмовану загибель.

Гостра мієлоїдна лейкемія виникає через накопичення незрілих кровотворних клітин у кістковому мозку, де вони витісняють здорові клітини. Хіміотерапія залишається одним з основних методів лікування, а цільові препарати, зокрема венетоклакс, розширили можливості терапії. Водночас лікування ускладнюють резистентність до ліків і токсичність.

Як PTPN2 підтримує ріст клітин

Команда Пена Яна проаналізувала відкриті набори даних про експресію генів і виживаність. У зразках гострої мієлоїдної лейкемії активність гена PTPN2 була вищою, ніж у контрольних зразках, а в пацієнтів із вищою експресією цього гена спостерігали тенденцію до коротшої загальної виживаності. Лабораторні дослідження зразків пацієнтів також показали підвищені рівні матричної РНК і білка PTPN2.

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Науковці зменшили вироблення PTPN2 у клітинах, отриманих від пацієнтів, а також у двох людських клітинних лініях лейкемії — MOLM13 і NB4. Після цього більше клітин зупинялися у фазі G1 перед реплікацією ДНК та зазнавали запрограмованої загибелі. Відновлення активного PTPN2 повертало здатність клітин до росту, тоді як неактивна версія ферменту такого ефекту не мала.

Експериментальний інгібітор у моделях на мишах

Дослідження, опубліковане 16 жовтня 2026 року в журналі Targetome, показало, що PTPN2 видаляє фосфатну групу з c-MYC у ділянці треоніну 58. Саме ця модифікація пов’язана з позначенням білка для подальшого руйнування. Коли рівень PTPN2 знижувався, c-MYC руйнувався швидше; відновлення c-MYC допомагало клітинам MOLM13 відновити ріст.

Автори також випробували малу молекулу WS35, що пригнічує PTPN2. У клітинних лініях вона підвищила фосфорилювання c-MYC у ділянці треоніну 58, зменшила рівень білка c-MYC та спричинила зупинку клітинного циклу і посилення загибелі клітин. У мишей з імплантованими клітинами NB4 сполука сповільнила ріст пухлин без істотних змін маси тіла під час експерименту. Водночас WS35 пригнічує і споріднений фермент PTP1B, тому для оцінки ролі саме PTPN2 потрібні селективніші інгібітори та подальші доклінічні дослідження.

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