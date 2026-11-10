Китайські дослідники встановили рекорд із роєм із 116 підводних дронів — Engadget

У Китаї дослідники встановили світовий рекорд за кількістю підводних дронів, що діяли у складі автономної групи. У випробуванні, яке визнала Книга рекордів Гіннеса, взяли участь 116 апаратів TH-618. Як повідомляє Engadget, дрони самостійно виконали серію маневрів і фігур у басейні розміром близько 50 на 20 метрів.

Автономна навігація тривала близько 34 хвилин

Тест провели у серпні 2026 року дослідники Північно-Західного політехнічного університету разом із компанією Xi'an Tianhe Maritime Technologies, що є дочірньою структурою оборонного підрядника Xian Tianhe Defense Technology. За даними видання, протягом приблизно 34 хвилин апарати орієнтувалися лише за візуальними даними, пройшовши понад 488 метрів без втручання людини.

Кожен TH-618 має форму довгої труби з чотирма гвинтами та камерою. Дрон завдовжки приблизно 60 сантиметрів і завширшки близько 15 сантиметрів важить орієнтовно 5 кілограмів. Його дальність становить трохи більш як 29 кілометрів, а безперервна робота може тривати близько восьми годин.

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Навігація без супутникового сигналу

Для коригування маршруту дрони використовують камери, аналогічні тим, що встановлюють у смартфонах, а системи штучного інтелекту коригують маршрут у реальному часі з огляду на підводні перешкоди та ризик зіткнень. Університет заявив, що апарати можуть автономно відстежувати рельєф, розпізнавати орієнтири, регулювати глибину й швидкість, вертикально переміщуватися та зависати у воді.

Підводна навігація складніша за повітряну, оскільки під водою неможливо покладатися на звичайний бездротовий зв'язок або супутникові системи позиціонування. Додатковими чинниками є обмежена видимість і високий тиск. Розробники мають поєднувати підводні сенсори, виявлення об'єктів та акустичний зв'язок для координації апаратів.

За інформацією South China Morning Post, університет назвав стабільну навігацію сотень апаратів проривом у масштабній координації безпілотних підводних систем. Водночас Engadget зазначає, що випробування у контрольованому басейні ще не доводить здатності такого рою діяти в морських умовах.

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