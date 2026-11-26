Японські компанії, що працюють за кордоном, вважають китайські фірми дедалі сильнішими конкурентами. Про це свідчить опитування японської агенції з просування торгівлі JETRO, повідомляє Channel NewsAsia.

Конкуренція посилилася

До 38% зросла частка опитаних компаній, які заявили, що загалом мають більше конкурентів, ніж під час попереднього дослідження два роки тому. Китайські фірми респонденти назвали найбільшим джерелом конкуренції у Центральній і Південній Америці, Африці та Таїланді.

Учасники опитування також зазначили, що конкурентоспроможність компаній із Китаю зросла в більшості ключових регіонів і країн.

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Ціна та швидкість рішень

Серед переваг китайських фірм 97,1% респондентів назвали цінову конкурентоспроможність, а 48,1% — швидкість ухвалення рішень. Продавець електронних компонентів у США зазначив, що якість китайської продукції суттєво зросла, тому різницю в ціні вже неможливо компенсувати лише вищою якістю.

Продавець електронного обладнання в Німеччині заявив, що зосереджується на галузях із високими бар’єрами для входу, зокрема на системах управління повітряним рухом і оборонній сфері. Голова JETRO Норіхіко Ішіґуро заявив, що японські компанії мають конкурувати завдяки високій доданій вартості, безпеці продукції та методам продажу.

Опитування проводили в серпні—вересні 2026 року, відповіді надали 7695 компаній.

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