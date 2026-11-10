Китайські імпортери вугілля виступають проти спроб індонезійських експортерів включити до нових контрактів положення, які звільняли б постачальників від обов’язку виконувати погоджені обсяги поставок. Як повідомляє OilPrice з посиланням на джерела Bloomberg, йдеться про випадки, коли влада Індонезії знову обмежить квоти на видобуток або експорт чи затримуватиме експортні дозволи.

Невизначеність для експортерів

Індонезія, найбільший у світі експортер енергетичного вугілля, протягом року кілька разів змінювала правила щодо видобутку та експорту. Це стримувало міжнародні відвантаження і змушувало Китай, найбільшого у світі споживача вугілля, коригувати імпортні потоки та внутрішнє виробництво.

Експорт індонезійського енергетичного вугілля обмежували квоти на виробництво та невизначеність державної політики у видобувній і експортній галузях. Влада країни скоротила квоти для шахтарів. Крім того, сильне явище Ель-Ніньйо зменшило кількість опадів і рівень води в річках, що останніми тижнями ускладнило рух барж із вугіллям до експортних портів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Імпорт Китаю знижується

У вересні імпорт вугілля до Китаю скоротився на 6% у річному вимірі. Серед причин OilPrice називає достатні запаси в країні, обмежену пропозицію з Індонезії та зростання імпортних цін. У жовтні спад імпорту також становив 6% порівняно з відповідним місяцем попереднього року.

Старша директорка Fitch Ratings Дженні Хуан заявила Reuters, що китайські покупці не поспішають активно поповнювати запаси за нинішніх високих цін, оскільки мають комфортний рівень резервів і очікують поліпшення внутрішньої пропозиції. Fitch Ratings прогнозує збереження високих цін на енергетичне вугілля в Азії найближчими місяцями через скорочення пропозиції з Китаю та Індонезії, а також стійкий попит у Японії та Південній Кореї.

Читай нас у