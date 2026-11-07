Китайські інвестори підтримали в Африці 19 проєктів із переробки, рафінування та виробництва на основі мінералів загальною вартістю $16,3 млрд. Про це йдеться у звіті пекінської консалтингової компанії Development Reimagined, повідомляє South China Morning Post.

Інвестиції у переробку

Дослідження охоплює зобов’язання Китаю в межах плану дій, погодженого після саміту Форуму китайсько-африканського співробітництва 2024 року. Станом на червень у 15 африканських країнах зафіксували 32 проєкти з видобутку, розвідки та освоєння родовищ із загальним обсягом інвестицій $41,2 млрд.

Із них 19 проєктів передбачають створення доданої вартості безпосередньо в Африці, а не лише видобування сировини. У звіті зазначили, що це свідчить про прагнення африканських урядів розвивати внутрішню переробку природних ресурсів. Водночас менша частка таких проєктів у грошовому вимірі пояснюється кількома дуже великими угодами, де зобов’язання щодо місцевої переробки обмежені або ще не підтверджені.

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Конкуренція за критичні мінерали

Африка є важливим постачальником міді, кобальту та залізної руди. Демократична Республіка Конго, Гвінея та Зімбабве раніше запроваджували заборони або обмеження на експорт мінералів, щоб стимулювати їх переробку всередині країн.

Серед відстежених проєктів — розробка залізорудного родовища Сіманду в Гвінеї вартістю $23 млрд, найбільша у світі такого типу. США також намагаються розширити доступ до критично важливих мінералів Африки: у грудні минулого року було підписано угоду, що надала американським компаніям преференційний доступ до визначених гірничих активів у ДР Конго. Пов’язані зі США учасники також змагаються за право розвивати кенійське родовище Мріма-Гілл, багате на рідкісноземельні елементи та ніобій.

Старший науковий співробітник Близькосхідного інституту Джон Калабрезе вважає, що Пекін поєднує комерційні інтереси зі зміцненням стратегічного впливу, водночас позиціонуючи себе партнером індустріалізації Африки. Він застеріг, що угоди про доступ до мінералів, фінансування та закупівлю продукції можуть обмежувати можливості країн самостійно визначати, куди надходитиме їхня сировина та де створюватиметься додана вартість.

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