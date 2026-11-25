Китайські дослідники створили Фок-подібні квантові стани із середньою кількістю до 500 фотонів та застосували їх для вимірювання зміщення. У статті, опублікованій 25 листопада 2026 року, Nature повідомляє, що експеримент дав метрологічне посилення на 19,20±0,20 дБ понад стандартну квантову межу.

Стан із вузьким розподілом фотонів

Команда використала платформу надпровідникової схемної квантової електродинаміки. Вона дала змогу детерміністично готувати зондові стани, у яких розподіл числа фотонів був значно вужчим, ніж у когерентному стані з такою самою середньою кількістю фотонів.

За даними авторів, дисперсію числа фотонів вдалося зменшити на 21,5±1,1 дБ порівняно з когерентним станом. Дослідники описують отримані стани як Фок-подібні: для них характерний щільно сконцентрований розподіл числа фотонів.

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Квантова конфокальна мікроскопія

Для підготовки та зчитування таких станів автори запропонували метод квантової конфокальної мікроскопії у просторі Фока. Підхід використовує аналогію між класичною хвильовою оптикою та еволюцією квантового стану в бозонній моді.

Система забезпечує двонапрямне перетворення між когерентним станом і Фок-подібним зондом. Як зазначено в роботі, для цього потрібна квантова схема з операційною глибиною порядку одиниці.

Автори вважають, що протокол робить доступними для експериментів і вимірювань негассові Фок-подібні зонди з великою кількістю фотонів. Вони також зазначають можливість поширити підхід на інші бозонні платформи та багатовимірні квантові багаточастинкові системи.

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