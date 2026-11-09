У Шанхаї команда науковців під керівництвом Шанхайського університету Цзяо Тун розробила систему для вилучення з крові циркулюючих пухлинних клітин. Під час випробувань на мишах із раком молочної залози пристрій у поєднанні з хіміотерапією затримував рецидив пухлини та подовжував виживання тварин, повідомляє South China Morning Post.

Як працює система

Дослідники назвали платформу «системою чорної діри». Насос забирає кров із лівої сонної артерії, пропускає її через зовнішній мікрофлюїдний резервуар і повертає до організму через праву яремну вену. У резервуарі пухлинні клітини затримуються антитілами, спрямованими на білок EpCAM, який поширений на поверхні ракових клітин, але відсутній у нормальних компонентах крові.

У лабораторному експерименті система захопила понад 99% внесених до резервуара людських клітин раку молочної залози за низької швидкості потоку. За швидкості 1,2 мл на годину ефективність захоплення становила близько 95%. Також дослідники перевірили підхід на клітинних лініях раку легень і простати, що експресують EpCAM.

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Результати на мишах

Після хірургічного видалення пухлин мишей розподілили на чотири групи: без додаткової терапії, лише з хіміотерапією, лише з очищенням крові та з обома методами. Протягом чотиритижневого спостереження вижили 50% тварин, які отримали комбіноване лікування. У групах з одним видом терапії до 28-го дня вижили по 20% мишей, тоді як усі тварини без післяопераційного лікування загинули.

Дослідження опублікували в рецензованому журналі Microsystems & Nanoengineering. Автори наголошують, що робота є насамперед доказом концепції: перед клінічним застосуванням потрібно масштабувати систему для більших обсягів крові, перевірити можливість повторних процедур і оцінити довгострокову безпеку. Команда також працює над поширенням експериментів на більші моделі щурів.

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