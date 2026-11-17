Китайські науковці розробили пристрій зі стебел лотоса та електроактивних бактерій, який виробляє електроенергію завдяки випаровуванню води. Під час випробувань генератор стабільно працював понад 30 днів, а масив із 256 таких пристроїв зміг живити мобільний телефон через перетворювач напруги, повідомляє South China Morning Post.

Як працює пристрій

Дослідники поєднали вертикальні пористі канали стебел лотоса з бактеріями Geobacter sulfurreducens. Стебла на 24 години поміщали в бактеріальну суміш, щоб мікроорганізми заселили внутрішні канали. Після цього матеріал висушували методом сублімаційного сушіння та прикріплювали титанові сітчасті електроди з обох боків.

Коли стебло занурюють у воду, його канали транспортують вологу та заряджені іони догори. Під час випаровування позитивно заряджені іони накопичуються біля верхнього електрода, утворюючи різницю потенціалів і забезпечуючи безперервне виробництво струму низької напруги.

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Випробування та можливе застосування

Три з’єднані послідовно генератори змогли живити калькулятор. Шість пристроїв забезпечили роботу невеликої лампи та дисплея на електронному чорнилі. Масив розміром 16 на 16, що складався з 256 генераторів, після підвищення напруги забезпечив енергією мобільний телефон.

Керівник дослідження, професор Фуцзянського аграрного та лісового університету Ху Цічан, зазначив, що технологія може бути корисною для автономних сенсорів та систем моніторингу ґрунту, води й довкілля. Водночас автори роботи вказали на проблеми з вартістю, обробкою матеріалів і відмінностями природних стебел та бактеріальних біоплівок, що ускладнює масове виробництво. Надалі команда планує розробляти синтетичні матеріали зі спрямованими мікроканалами.

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