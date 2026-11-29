Китайські науковці створили лабораторний прототип установки для отримання кисню з вуглекислого газу, яку розглядають як можливий елемент майбутніх систем життєзабезпечення на Марсі. Під час випробувань пристрій розщепив понад половину поданого до нього CO₂, повідомляє South China Morning Post.

Реакційна камера установки має діаметр трохи менше ніж 5 см — приблизно як м’яч для гольфу. Вона працює за кімнатної температури, на відміну від приладу MOXIE, який NASA встановило на марсоході Perseverance. Для роботи MOXIE необхідно нагрівати марсіанське повітря до 800 градусів Цельсія.

Мікрохвилі та магніти

У китайській розробці для розщеплення вуглекислого газу застосовують мікрохвилі та потужні магніти. Магніти змушують електрони рухатися, а мікрохвилі передають їм енергію. Збуджені електрони руйнують молекули CO₂, утворюючи кисень і чадний газ.

Дослідники зазначили, що ключовою проблемою стало зменшення розміру реакційної камери. За звичайних умов мікрохвилі такої частоти не можуть проходити крізь трубку вужчу приблизно за 7 см. Команда розробила керамічне вікно спеціальної форми, яке спрямовує хвилі в компактнішу камеру.

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Наступні випробування

Прототип тестували у невеликій вакуумній камері, оточеній електромагнітами, подаючи до неї вуглекислий газ і відстежуючи реакції за випромінюваним світлом. Пристрій працював за потужності лише 10 ватів. За даними авторів роботи, вуглекислий газ становить близько 95% атмосфери Марса.

Автори статті, яку мають опублікувати в грудневому випуску Journal of Deep Space Exploration, планують точно виміряти продуктивність установки з виробництва кисню та її енергоспоживання. Також вони хочуть випробувати систему на газовій суміші, ближчій до реальної марсіанської атмосфери, зменшити весь пристрій шляхом зміни частоти мікрохвиль і розробити спосіб збирання кисню та живлення установки від сонячної енергії.

Для тривалого перебування на Марсі кожному астронавту, за оцінкою команди, потрібно близько 0,8–1 кг кисню на добу.

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