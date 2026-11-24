Дослідники Шанхайського університету Цзяо Тун у Китаї разом із міжнародними колегами розробили безбатарейний пристрій для електростимуляції ран, який у випробуваннях на мишах прискорив відновлення тканин. Система також вимірює електричний імпеданс у зоні рани та передає дані на смартфон, повідомляє News-Medical.

Живлення на відстані понад 8 метрів

Пристрій отримує енергію від радіочастотних сигналів у діапазоні Wi-Fi та перетворює її на постійний струм. Автори зазначають, що він може працювати на відстані понад 8 метрів від спеціального джерела сигналу, не потребуючи батареї. Це має зменшити залежність системи від точного розташування передавача, характерну для пристроїв із бездротовим живленням ближнього поля.

Навколо рани розміщують кільцеподібний електрод із композиту полівінілового спирту та молібдену. Він створює локалізоване електричне поле, а також використовується для періодичних вимірювань імпедансу. Електроди зберігали стабільну роботу під час згинання, зволоження та механічної деформації. За даними дослідників, вони не перегрівалися під час стимуляції та відокремлювалися разом зі струпом, тому їх не потрібно було видаляти окремою процедурою.

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Результати випробувань на мишах

Платформу перевірили на моделі повношарових висічених ран у мишей. Щоденна електростимуляція прискорила закриття ран і була пов’язана з кращим формуванням грануляційної тканини, вищою щільністю колагену, активнішим утворенням судин та регенерацією волосяних фолікулів.

Аналіз РНК показав зниження активності низки медіаторів запалення та хемокінів, зокрема Il6, Ccl2, Ccl20 і Cxcl5, а також посилення активності генів кератину, серед яких Krt10. Лабораторні досліди засвідчили високу життєздатність фібробластів, а перевірка біосумісності не виявила гістологічних відхилень у головних органах мишей.

Дослідження опублікували в журналі eScience. Автори застерігають, що перед клінічним застосуванням потрібні дослідження на більших тваринах і людських ранах, а також уточнення напруги, частоти та тривалості стимуляції. Окремо необхідно перевірити роботу системи від звичайних сигналів Wi-Fi, оскільки в експерименті використовували спеціальне радіочастотне джерело.

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