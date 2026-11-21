Китайські науковці запропонували до 2030 року випробувати на Місяці щонайменше одну технологію отримання ресурсів — зокрема вилучення льоду або кисню з місячного ґрунту. Про це йдеться в дорожній карті, підготовленій головним конструктором китайської місячної програми У Вейженем та його командою, повідомляє South China Morning Post.

Автори роботи вважають, що перевірку технології слід провести під час наступної роботизованої місії Chang’e або запланованої пілотованої висадки Китаю на Місяць. Наступним етапом вони назвали створення до 2040 року невеликої демонстраційної установки для виробництва води, кисню та будівельних матеріалів. До 2050 року дорожня карта передбачає повномасштабний видобуток позаземних ресурсів.

Плани розвитку космічної галузі

У Вейжень і його колеги зазначили, що протягом наступних 20 років освоєння позаземних ресурсів може перейти від наукових досліджень і технологічних проривів до промислового застосування. Водночас автори визнали, що Китай ще не має окремої державної стратегії або середньо- та довгострокового плану розвитку й використання позаземних ресурсів.

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Дослідники також закликали Пекін активніше залучати приватні компанії до місій далекого космосу. На їхню думку, для таких компаній досі бракує зрозумілих механізмів участі у великих програмах. Команда запропонувала створити національний фонд для підтримки галузі: державні місії мають відігравати провідну роль, приватні інвестори — долучатися, а ринковий попит — впливати на подальший розвиток.

Стратегічні орбіти біля Місяця

Окремо науковці звернули увагу на стратегічне значення певних ділянок космічного простору. Серед них — точки Лагранжа, де гравітаційний вплив Землі та Місяця або Сонця й Землі врівноважується, що дає змогу космічному апарату утримувати позицію з невеликими витратами пального.

Китай уже використовував таку позицію: супутник-ретранслятор Queqiao, запущений 2018 року, забезпечував зв’язок із посадковим модулем Chang’e-4 на зворотному боці Місяця. США, зі свого боку, під час випробувального польоту Artemis I у 2022 році вивели безпілотну капсулу Orion на далеку ретроградну орбіту навколо Місяця.

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