Китайські навчання не створили блокади Тайваню — France 24

Китайські військові маневри навколо Тайваню, що тривають із початку листопада, не переросли у фактичну блокаду острова. Поширена у соцмережах анімована карта, на якій китайські літаки та кораблі нібито повністю оточили Тайвань, хибно інтерпретує ситуацію, повідомляє France 24.

Військова присутність і цивільне судноплавство

За даними генерального секретаря Ради національної безпеки Тайваню Джозефа Ву, 3 листопада у західній частині Тихого океану перебували близько 100 кораблів ВМС і берегової охорони Китаю. Того ж дня Міністерство національної оборони Тайваню зафіксувало поблизу острова 49 китайських військових літаків.

Водночас упродовж 24 годин між 8 та 9 листопада тайванські військові зафіксували лише один китайський літак на північ від Тайваню та вісім китайських кораблів поблизу острова. На думку наукового співробітника геополітичного департаменту HEC Paris Еммануеля Верона, такої кількості кораблів недостатньо для організації блокади.

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Цивільне судноплавство навколо Тайваню також тривало. Зокрема, контейнеровоз One Hanoi 3 листопада вийшов із порту Гаосюн на півдні острова та зайшов у Тайванську протоку.

Навчання на кількох напрямках

Верон назвав операцію великою та зазначив, що в ній задіяні різні види китайських військ, а також кораблі берегової охорони й допоміжні рибальські судна. За його словами, маневри відбуваються не лише із західного боку Тайваню, найближчого до материкового Китаю, а й на півночі, півдні та в центральній частині регіону.

Китайська влада не оголошувала про початок операції заздалегідь. Експерт вважає, що ці дії є навчанням у реальних географічних та оперативних умовах: вони мають відпрацювати можливу військову операцію, перевірити можливості та чинити тиск на уряд Тайваню і його союзників, а не свідчити про неминуче захоплення острова.

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