Китайські незалежні НПЗ купують більше нафти з Іраку — OilPrice

Китайські незалежні нафтопереробні заводи купують більше сирої нафти з Іраку через міжнародних сировинних трейдерів. Як повідомляє OilPrice з посиланням на Bloomberg, такий спосіб закупівель відрізняється від звичної практики цих підприємств.

Поставки до Шаньдуну

Незалежні китайські НПЗ, відомі в галузі як teapots, роками купували іранську та російську нафту зі знижкою. За даними OilPrice, ланцюги постачання змінилися через війну між США, Ізраїлем та Іраном. Видання також стверджує, що блокада іранських портів Сполученими Штатами паралізувала нафтовий експорт Ірану, тоді як російська нафта подорожчала.

У цих умовах китайські переробники закуповують іракську сировину через великих трейдерів. За інформацією OilPrice, переважно такі поставки забезпечує Mercuria: трейдер транспортує нафту власними танкерами безпосередньо до портів Шаньдуну.

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Іракська нафта на тлі надлишку пропозиції

Засновниця енергетичної дослідницької компанії GL Consulting Ляо На заявила Bloomberg, що іракська нафта стала одним із вигодонабувачів у цей період. На її думку, інші постачальники з Перської затоки також можуть активніше постачати сировину китайським незалежним НПЗ. Вона назвала ці заводи одним із небагатьох сегментів зі стійким попитом на ринку з надлишком пропозиції.

OilPrice зазначає, що Міжнародне енергетичне агентство, Goldman Sachs і JPMorgan прогнозували повернення надлишку пропозиції на нафтовому ринку до кінця року. Водночас МЕА оцінювало втрати постачань упродовж року вище за втрати попиту. Видання також повідомляє про зниження цін на нафту на тлі прогнозів щодо надлишку пропозиції.

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