Китайські ШІ-компанії намагаються зарезервувати потужності Nvidia за кордоном — The Hindu

Китайські компанії у сфері штучного інтелекту намагаються орендувати обчислювальні потужності на базі процесорів Nvidia у дата-центрах за межами Китаю. За словами трьох обізнаних із ситуацією людей, вони побоюються, що скандал, пов’язаний із генеральним директором Nvidia Дженсеном Хуангом, може спонукати США посилити обмеження на віддалений доступ до передових чипів.

Резервування ресурсів

Як повідомляє The Hindu, велика китайська хмарна компанія обговорювала всередині організації, чи варто зафіксувати доступ до потужностей Nvidia за кордоном. Деякі інші компанії також зверталися до операторів дата-центрів із питанням про резервування таких ресурсів.

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Експортні обмеження США

Вашингтон уже обмежує експорт до Китаю найсучасніших чипів Nvidia для штучного інтелекту, прагнучи зберегти технологічне домінування США у цій важливій галузі. Водночас китайські компанії можуть віддалено використовувати такі процесори, орендуючи обчислювальні ресурси в закордонних дата-центрах. Їхні дії свідчать про занепокоєння можливим закриттям цієї можливості в системі американського експортного контролю.

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