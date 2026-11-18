Китайські кораблі постачання щонайменше вісім разів пройшли протоками Міяко та Осумі на південному заході Японії під час тривалого розгортання авіаносця «Ляонін» у західній частині Тихого океану. Як повідомляє South China Morning Post, видання підрахувало переходи на основі заяв Міністерства оборони Японії: вони відбувалися від 16 жовтня до середи.

Протоки Міяко та Осумі забезпечують прохід між Східнокитайським морем і західною частиною Тихого океану. Серед помічених суден були 50-тисячотонний корабель швидкого бойового забезпечення «Хулуньху» проєкту Type 901, а також три 23-тисячотонні кораблі постачання проєкту Type 903A — «Тайху», «Чаоху» і «Кекесіліху». «Хулуньху» здійснив чотири переходи, а три інші судна разом — ще чотири.

Постачання для авіаносної групи

«Хулуньху» може поповнювати запаси бойових кораблів поряд із бортом, з корми та з повітря. Він здатний одночасно доставляти сухі й рідкі вантажі, зокрема боєприпаси, прісну воду та паливо. Такі кораблі мають особливе значення для авіаносних ударних груп, яким потрібне авіаційне паливо для роботи палубної авіації.

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Авіаносна група «Ляоніна» 14 жовтня пройшла протоку Міяко до Тихого океану, після чого зайшла до Південнокитайського моря та пройшла через моря Сулу й Сулавесі, здійснивши рух проти годинникової стрілки навколо Філіппін. Наприкінці жовтня та на початку листопада група проводила навчання у Філіппінському морі на схід від Філіппін.

Тривале розгортання

До складу групи входять сам «Ляонін», великі ракетні есмінці Type 055 «Усі» та «Аньшань», а також ракетний есмінець Type 052D «Хуайнань». Кораблі постачання не входили до складу цього з'єднання протягом тривалого періоду: Китай залучав їх окремо для забезпечення операцій.

За даними видання, «Ляонін» може перевершити власний рекорд тривалості тихоокеанського розгортання — 40 днів, установлений у червні. Окремо супутникові знімки показали повернення китайського авіаносця «Фуцзянь» після навчань у Південнокитайському морі до бази Юлінь на острові Хайнань. Інший авіаносець Китаю, «Шаньдун», із січня перебуває на ремонті в Юліні.

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