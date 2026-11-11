Китайські видавці отримали 40% доходів топ-100 мобільних ігор — The Japan Times

Китайські видавці мобільних ігор до середини 2026 року отримали 40% світових доходів від ста найкасовіших проєктів, тоді як частка американських компаній становила 16,5%. На початку 2024 року США і Китай майже зрівнялися за цим показником, але китайські студії суттєво посилили позиції завдяки таким іграм, як Honor of Kings та Whiteout Survival, повідомляє The Japan Times із посиланням на дані Sensor Tower.

Світовий ринок мобільних ігор нині оцінюють у 121 млрд доларів. Китайські видавці виробляють 40 зі 100 найуспішніших мобільних ігор у світі — десять років тому їх було 21. За той самий період кількість проєктів американських видавців у цьому рейтингу скоротилася з 22 до 13.

США стали найбільшим закордонним ринком Китаю

Найбільшим іноземним ринком для китайських мобільних ігор торік стали самі США. Китайські тайтли забезпечили там понад 18% доходів від топ-100 ігор, тоді як на початку десятиліття цей показник становив 8%. Частка американських видавців у доходах цього сегмента на внутрішньому ринку США за цей час зменшилася з 40% до менш ніж 30%.

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До середини 2026 року китайські ігри приносили у США приблизно 47 доларів квартального доходу на одного активного користувача. Це майже у шість разів більше за середній показник американських ігор — 8 доларів, який протягом останнього десятиліття суттєво не змінювався.

Перевага у масштабі та витратах

Китайський ринок налічує близько 680 млн гравців, що дає місцевим студіям можливість відпрацьовувати моделі монетизації до виходу за кордон. За оцінкою Niko Partners, Honor of Kings заробила понад 30 млрд доларів з моменту релізу, а лише за перше півріччя 2026 року її дохід міг сягнути 1 млрд доларів.

Американські розробники водночас стикаються з вищими витратами на персонал. За даними опитування Game Developers Conference, середні витрати на одного розробника у США становлять 142 тис. доларів на рік. У Шанхаї середня річна зарплата розробника ігор оцінюється приблизно у 50 тис. доларів. Частина американських компаній уже залучає китайські студії до виробництва ігор, а інші намагаються відходити від моделі безкоштовних ігор із внутрішніми покупками або переходити на вебплатформи.

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