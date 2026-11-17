Китайський автовиробник BYD повідомив, що його сукупні продажі легкових автомобілів у Японії перевищили 10 тисяч від початку поставок у січні 2023 року. Перші 5 тисяч машин компанія продала приблизно за два з половиною роки, а наступні 5 тисяч — приблизно за 15 місяців, повідомляє InsideEVs.

Продажі компактного електрокара

Одним із чинників зростання став електричний кей-кар BYD Racco, розроблений для японського ринку. Модель із високим кузовом, компактними габаритами та зсувними задніми дверима вийшла на ринок 28 липня. За перші два тижні BYD отримала 1002 замовлення на Racco — це найшвидший темп надходження замовлень для будь-якої моделі бренду в Японії. До кінця серпня кількість замовлень зросла приблизно до 1500.

Близько 80% покупців Racco обрали версію 300 Premium із більшим запасом ходу. У BYD заявили, що інтерес до компактного електромобіля також сприяв рекордній кількості місячних замовлень на всю японську лінійку марки у серпні: потенційні покупці Racco знайомилися й з іншими моделями виробника.

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Конкуренція з Nissan Sakura

У жовтні продали 607 автомобілів BYD Racco, що на 37% більше, ніж у вересні. За той самий місяць Nissan Sakura, який джерело називає найпродаванішим електромобілем Японії, реалізували у кількості 878 машин. Отже, результат Racco становив майже 70% від продажів Sakura.

Базова версія Racco коштує від 2,145 млн єн, має батарею ємністю 22,4 кВт·год і запас ходу 210 км за циклом WLTC. Nissan Sakura стартує від 2,449 млн єн, оснащується батареєю на 20 кВт·год і має заявлений запас ходу 180 км. Версія Racco з батареєю 35,8 кВт·год і запасом ходу 320 км коштує від 2,398 млн єн. Водночас більша державна субсидія для Sakura може зробити Nissan дешевшим для покупця попри вищу початкову ціну.

У Японії BYD пропонує шість легкових моделей із зарядним портом: п'ять повністю електричних автомобілів — Racco, Dolphin, Seal, Atto 3 і Sealion 7 — та гібридний Sealion 6 із заряджанням від мережі.

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