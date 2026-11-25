Китайський автовиробник BYD розпочав ексклюзивні переговори з Ineos Automotive щодо придбання заводу в Амбаху, у французькому департаменті Мозель поблизу кордону з Німеччиною. Угода може дати компанії змогу налагодити виробництво автомобілів у Франції та посилити присутність на європейському ринку, повідомляє Euronews.

Завод в Амбаху

Підприємство в Амбаху відкрили наприкінці 1990-х років для випуску компактних автомобілів Smart. Із 2020 року воно належить британській групі Ineos, яка нині збирає там позашляховики Grenadier. Завершення угоди залежить від консультацій із представниками працівників.

Виконавча віцепрезидентка BYD Стелла Лі заявила, що компанія прагне забезпечити довгострокове майбутнє заводу, зберегти робочі місця та створити нові можливості для працівників і регіональних постачальників. BYD також повідомила про намір пропонувати європейським водіям моделі, вироблені у Франції.

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Виробництво ближче до покупців

Промислова база в Європі могла б допомогти BYD зменшити вплив мит Євросоюзу на електромобілі, що імпортуються з Китаю. Локальне виробництво також може полегшити дотримання майбутніх правил Made in Europe, які надаватимуть перевагу автомобілям із великою часткою компонентів місцевого виробництва.

За даними Euronews, у 2025 році BYD стала найбільшим у світі виробником електромобілів, випередивши Tesla. Торік компанія продала 4,6 млн автомобілів із різними типами силових установок і продовжує розширення за межами Китаю.

Президент Франції Еммануель Макрон привітав оголошення, пов’язавши його з політикою залучення інвестицій та зусиллями Франції на європейському рівні щодо заохочення автовиробників до локалізації виробництва. Міністр промисловості Себастьєн Мартен заявив, що проєкт може надати працівникам заводу більше визначеності та сприяти розвитку французького автопрому.

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