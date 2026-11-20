Китайський автовиробник BYD оприлюднив перший тизер нового флагманського мінівена лінійки Ocean. Генеральний менеджер підрозділу продажів BYD Ocean Чжан Чжо опублікував зображення автомобіля у Weibo та повідомив, що модель незабаром представлять. Про це повідомляє Electrek.

На розмитому тизері видно великий автомобіль із лідаром на даху та традиційними дверними ручками. За формою й габаритами він схожий на тестові прототипи, знімки яких раніше з’являлися в інтернеті.

Можливий дебют у Гуанчжоу

Точну дату презентації BYD не назвала. Раніше Чжан Чжо заявляв, що перший мінівен Ocean планують запустити до кінця 2026 року. Місцеві медіа припускають, що офіційний дебют може відбутися на автосалоні в Гуанчжоу, який має розпочатися 27 листопада 2026 року.

Новинка, імовірно, відрізнятиметься від концепту Ocean-V, який BYD представила на Пекінському автосалоні раніше цього року. Концепт отримав рухомий центральний дисплей і режими Camping та Movie. У режимі Camping сидіння могли складатися в рівну поверхню для сну або повертатися одне до одного, а в режимі Movie з панелі приладів висувався великий екран.

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Очікувані характеристики

За даними видання, серійний флагманський мінівен Ocean може отримати частину технологій концепту, зокрема кілька цифрових дисплеїв і крісла з ефектом невагомості. BYD раніше заявляла, що рішення Ocean-V поступово застосовуватимуть у серійних автомобілях.

Очікується, що нова модель буде співставною за розмірами з мінівеном BYD Xia: його довжина становить 5145 мм, ширина — 1970 мм, висота — 1805 мм, а колісна база — 3045 мм. Ocean MPV також може отримати гібридну систему DM-i з бензиновим двигуном об’ємом 1,5 літра та електромотором потужністю 200 кВт.

У модельній лінійці компанії новинка, за оцінкою Electrek, може зайняти цінову нішу між Xia, який у Китаї стартує від 249 800 юанів, і преміальним Denza D9 вартістю понад 300 000 юанів.

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