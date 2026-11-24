Китайський автовиробник BYD розпочав ексклюзивні переговори щодо придбання колишнього заводу Smart у французькому Гамбасі. Запланована угода ще залежить від консультацій із радою працівників підприємства, повідомляє Der Spiegel з посиланням на заяву компанії.

Виробництво у Франції

Наразі всі автомобілі BYD, які продають у Європі, виробляють у Китаї. Потенційне придбання підприємства в Гамбасі може стати кроком до запуску виробництва компанії у Франції.

Виконавча віцепрезидентка BYD Стелла Лі заявила, що компанія розраховує на довгострокову присутність у Європі. За її словами, заплановані інвестиції в Гамбасі відображають довіру BYD до Франції та прагнення розвивати бізнес на європейському ринку. Der Spiegel зазначає, що Лі відвідувала завод улітку.

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Колишній майданчик Smart

Mercedes випускав на підприємстві в Лотарингії двомісні автомобілі Smart до 2020 року. Після цього майданчик перейшов до Ineos Automotive.

Китайські автовиробники активніше шукають виробничі потужності в Європі на тлі ініціативи Європейської комісії Industrial Accelerator Act. Вона має пов’язати державні стимули для електромобілів із виробництвом у ЄС: автомобілі повинні збиратися в Євросоюзі, а щонайменше 70% вартості їхніх компонентів має припадати на продукцію, виготовлену в ЄС.

Радник менеджерки BYD Альфредо Альтавілла заявив, що через ці заплановані правила китайські виробники шукають заводи в Європі. BYD також будує перше європейське підприємство в Угорщині, де передбачені зварювальний і пресовий цехи, фарбувальна лінія, офіси та апартаменти.

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