Китайський автовиробник Geely готує до запуску у Великій Британії семимісний підзаряджуваний гібридний SUV Monjaro. У старших комплектаціях він зможе долати на електротязі до 105 миль, або близько 169 км. Як повідомляє Autocar, запуск моделі очікується найближчими місяцями.

Два варіанти батарей

Версії Ultra та Hyper отримають батарею ємністю 40,1 кВт·год із заявленим запасом ходу без запуску бензинового двигуна до 105 миль. Для комплектацій Pro і Max передбачено акумулятор ємністю 30,7 кВт·год, який забезпечуватиме до 85 миль, або приблизно 137 км, пробігу на електротязі.

Максимальна потужність заряджання для версії з меншою батареєю становитиме 90 кВт. Модифікація з акумулятором на 40,1 кВт·год підтримуватиме заряджання потужністю до 120 кВт.

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Потужність і привід

Очікується, що обидва варіанти Monjaro отримають 1,5-літровий атмосферний бензиновий двигун, однак Geely ще не оприлюднила повних технічних характеристик. Автомобілі з батареєю на 40,1 кВт·год матимуть повний привід, додатковий електромотор на задній осі та потужність 320 к. с.

Версії з меншою батареєю будуть передньопривідними та розвиватимуть 248 к. с. Найшвидша модифікація, за даними компанії, прискорюватиметься від 0 до 62 миль на годину за 5,9 секунди.

Ціни ще не оголошені, але стартову вартість Monjaro у Великій Британії очікують у нижньому діапазоні 40 тисяч фунтів стерлінгів. У Китаї модель уже продають під назвою Xingyue L, тоді як на інших світових ринках її поки не пропонували у підзаряджуваній гібридній версії.

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