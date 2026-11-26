У Китаї бренд AUDI, створений Audi спільно з SAIC для місцевого ринку, готує версію великого електрокросовера E7X із подовжувачем запасу ходу. Як повідомляє Motor1, інформація про нову модифікацію з’явилася в документах Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю.

Бензиновий двигун не обертатиме колеса

E7X отримає силову установку типу EREV: 1,5-літровий турбований чотирициліндровий бензиновий двигун працюватиме як генератор електроенергії для батареї. Колеса приводитиме в рух лише електромотор, тобто двигун внутрішнього згоряння не матиме прямого механічного зв’язку з ними.

Потужність бензинового двигуна становить 141 к. с. Електромотор має номінальну потужність 221 к. с. і може розвивати до 327 к. с. на піку. Для порівняння, повністю електричний E7X із заднім приводом має 402 к. с., а версія з двома електромоторами — сукупно 670 к. с. та прискорюється до 100 км/год за 3,9 секунди.

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Габарити майже не змінилися

У документах вказано, що E7X із подовжувачем запасу ходу має 5054 мм завдовжки, 1997 мм завширшки та 1710 мм заввишки. Колісна база становить 3060 мм. Залежно від комплектації споряджена маса кросовера становить 2560 або 2590 кг, а максимальна швидкість обмежена на рівні 205 км/год.

Автомобіль матиме літій-іонну батарею від спільного підприємства SAIC і CATL та підтримуватиме зовнішнє заряджання. Ємність батареї, запас ходу на електротязі, ціну й дату виходу моделі на ринок у документах не вказано. Бренд AUDI запустили у 2024 році як окрему китайську марку без традиційної емблеми Audi з чотирма кільцями: замість неї на автомобілях використовують напис AUDI.

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