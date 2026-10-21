У Китаї головний корабель класу Type 051C — есмінець Shenyang з бортовим номером 115 — помітили на ходових випробуваннях після повідомлень про переоснащення. Світлини очевидців, поширені в соціальних мережах, вказують, що російське обладнання корабля могло бути замінене китайськими системами протиповітряної оборони, повідомляє South China Morning Post.

Ймовірна заміна систем ППО

За даними видання, з корабля, імовірно, демонтували російський фазований радар 30N6E1 Tomb Stone та шість восьмикоміркових пускових установок вертикального запуску S-300FM. Замість них на есмінці могли встановити чотири комплекси ближньої дії HQ-10, подібні до тих, що застосовують на фрегатах Type 054A.

Точні параметри переобладнання незалежно не підтверджені. Якщо зміни відповідають оприлюдненим знімкам, це означатиме скорочення кількості готових до запуску ракет і дальності ураження: російська система здатна одночасно працювати по шести цілях на відстані до приблизно 150 км, тоді як дальність HQ-10 становить орієнтовно 9–15 км.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Виведення старіших кораблів

Китайські ВМС ввели в експлуатацію два есмінці Type 051C — Shenyang у 2006 році та Shijiazhuang у 2007-му. Їх створювали як тимчасове рішення для дальньої протиповітряної оборони, передусім у водах біля північного узбережжя Китаю. Кораблі водотоннажністю близько 7 тисяч тонн були оснащені російськими системами С-300 та пусковими установками для 48 зенітних ракет.

Як зазначає SCMP, застаріле імпортне обладнання Type 051C складно інтегрувати до сучасних систем обміну даними та архітектури флотської ППО Китаю. Великі російські пускові установки також не дозволили обладнати кораблі повноцінним ангаром для вертольота, а паротурбінна силова установка є менш економною за сучасні газотурбінні або комбіновані дизель-газотурбінні системи. Видання оцінює залишковий термін служби кораблів цього класу приблизно у 10 років.

Китайські ВМС паралельно виводять зі служби інші старі кораблі. У серпні було офіційно списано есмінець Type 052 Harbin, що перебував на службі з 1994 року. Його визначили об’єктом для національно-оборонної освіти.

Читай нас у