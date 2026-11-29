Китайський космічний корабель Shenzhou-23 29 листопада відстикувався від орбітальної станції Tiangong у Китаї та розпочав повернення на Землю. На борту перебувають троє астронавтів: пакистанець Зішан Алі, Чжан Чжиюань і Лай Ка-їн. За даними Channel NewsAsia, подорож має тривати близько 5,5 години.

Відстикування від станції

Корабель відстикувався від китайської космічної станції о 23:42 29 листопада, або о 15:42 за Гринвічем. Про початок зворотної подорожі повідомило державне агентство Xinhua.

Shenzhou-23 перевозить трьох астронавтів, серед яких громадянин Пакистану. Після завершення польоту корабель має повернути екіпаж на Землю.

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Перший пакистанець на орбіті

Зішан Алі став першим іноземним астронавтом, який побував на китайській станції Tiangong, а також першим громадянином Пакистану на орбіті. Він прибув на станцію 25 листопада на кораблі Shenzhou-24 і провів там близько п’яти днів.

Місія Shenzhou-24 стала першим китайським пілотованим космічним польотом за участю іноземного астронавта.

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