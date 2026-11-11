Китайський університет придбав два чипи Nvidia H200 попри обмеження США — Al Jazeera

Північно-Західний політехнічний університет у китайському Сіані, пов’язаний з оборонною сферою, придбав два потужні ШІ-чипи Nvidia H200, попри внесення закладу до американського торговельного чорного списку. За даними Reuters, які наводить Al Jazeera, закупівля обійшлася у 874 700 юанів, або близько 123 000 доларів США.

Згідно із записом про закупівлю від 21 жовтня, чипи для школи менеджменту університету поставила китайська компанія Shaanxi Bosuan Network Technology. Університет входить до групи «Сім синів національної оборони» — об’єднання елітних китайських вишів, орієнтованих на оборонні дослідження.

Обмеження для університету

Університет, розташований у Сіані, проводить дослідження, пов’язані з військовою авіацією, ракетами та супутниками. Міністерство торгівлі США внесло його до Entity List у 2001 році через ймовірну причетність до діяльності з поширення ракетних технологій та військових досліджень. У 2019 році Вашингтон посилив обмеження: ліцензії на експорт контрольованих американських технологій для закладу зазвичай мають відхилятися.

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Чип H200 належить до найпотужніших розробок Nvidia для навчання та роботи передових систем штучного інтелекту. Їхній експорт до Китаю потребує американської ліцензії, а для організацій зі списку Entity List такі дозволи зазвичай не видають.

Доступ через китайських постачальників

Цього року Північно-Західний політехнічний університет також уклав п’ять контрактів на оренду обчислювальних потужностей у китайських компаній, отримавши доступ до H200 та інших високопродуктивних процесорів Nvidia. Reuters проаналізував 26 китайських записів про закупівлі та корпоративних документів, які свідчать, що університети й дослідницькі установи купували обмежені для експорту американські чипи або орендували обчислювальні сервіси на їхній основі через внутрішніх постачальників.

Адміністрація президента США Дональда Трампа у січні почала розглядати експорт H200 до Китаю в індивідуальному порядку. Водночас це рішення не скасувало окремих обмежень для організацій зі списку Entity List.

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