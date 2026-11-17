Китайський виробник акумуляторів Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) відкрив комерційний офіс в Аргентині, повідомляє South China Morning Post з посиланням на аргентинські медіа. Компанія планує використовувати його для розширення постачання систем накопичення енергії. CATL уже постачає батареї для найбільшого в країні проєкту зі зберігання електроенергії та представила свої рішення 35 компаніям, зацікавленим у державному тендері.

Минулого тижня представники CATL зустрілися в Буенос-Айресі з генерувальними компаніями та банками. Компанія заявила про намір стати головним постачальником систем зберігання енергії в Аргентині. Офіс також має стати базою для розвитку проєктів із накопичувачами для гірничих підприємств, дата-центрів і вітрових електростанцій Патагонії.

Проєкти та тендери

Найбільший приватний виробник електроенергії Аргентини Central Puerto використовує елементи CATL у двох проєктах сукупною потужністю 205 МВт. Будівництво більшого з них — станції Nuevo Puerto потужністю 150 МВт — завершено приблизно на 80%. Комерційну експлуатацію планують розпочати в середині грудня за 15-річним контрактом із розподільчою компанією Edenor.

Торік аргентинська влада оголосила перший тендер на 500 МВт систем зберігання енергії поблизу Буенос-Айреса, щоб зменшити кількість перебоїв з електропостачанням. Через високий попит контракти уклали на 713 МВт: їх безпосередньо підписали з дистриб’юторами, а гарантом виступила компанія Cammesa, яка управляє оптовим ринком електроенергії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У липні енергетичний секретаріат Аргентини розподілив ще 700,5 МВт між 20 проєктами в інших регіонах країни. Аукціон отримав 235 технічних заявок, а оцінений обсяг інвестицій становив 700 млн доларів США. Середні ціни були приблизно на чверть нижчими, ніж у першому раунді. Розробник відновлюваної енергетики Genneia отримав 421 МВт, або близько 60% загального обсягу.

Фінансування в юанях

Одним із головних питань для учасників ринку залишається фінансування, оскільки контейнери з батареями імпортують із Китаю. Крістіан Деймонназ з аргентинського підрозділу Bank of China запропонував кредитування в юанях і заявив, що ця валюта пропонує прийнятні ставки та стабільність щодо долара США.

Аргентинський підрозділ ICBC торік надав Genneia 358,8 млн юанів, або 50 млн доларів США, для проєктів відновлюваної енергетики. CATL також повідомила, що її виручка від систем зберігання енергії в першому півріччі зросла на 87,5% у річному вимірі. За словами представника компанії в Латинській Америці Гаррі Лау, CATL має в регіоні контракти на понад 15 ГВт·год систем зберігання, зокрема для проєкту Oasis de Atacama в Чилі.

Читай нас у