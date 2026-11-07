Китові акули дали заробіток 80 жителям села в Індонезії — Taipei Times

Село Ботубарані в індонезійській провінції Горонтало стало туристичним напрямком завдяки китовим акулам, які регулярно з’являються біля узбережжя. Як повідомляє Taipei Times, близько 80 місцевих жителів заробляють на оренді човнів, послугах для дайверів і використанні дронів.

47-річний Ансар Ласімпала, який перевозить туристів човном зі скляним дном, розповів, що нині отримує до 3 млн індонезійських рупій на місяць, або близько 165,81 долара США. Раніше, коли він працював рибалкою, його щомісячний дохід становив приблизно 400 тис. рупій.

Туристичний інтерес після відео

Китові акули з’являлися біля пляжу десятиліттями, однак Ботубарані здобуло широку популярність після поширення у Facebook відео 2016 року, на якому одночасно видно близько десятка цих риб. Туристи називають китових акул Серлі — це скорочення індонезійського вислову «sering terlihat», що означає «часто бачені».

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Керівник моніторингової групи Міністерства морських справ і рибальства Індонезії Сукірман Тілахунга заявив, що Ботубарані є місцем годівлі китових акул упродовж їхнього життєвого циклу. Зазвичай тут трапляються самці віком до 30 років і завдовжки від 4 до 6 метрів. За його словами, китові акули можуть жити до 100 років і виростати до 18 метрів.

Заклики обмежити підгодовування

Природоохоронна організація Konservasi Indonesia оцінює чисельність китових акул на східних островах Індонезійського архіпелагу у 699 особин. Цей вид перебуває під загрозою зникнення.

Представник Konservasi Indonesia Ікбал Гервата Путра застеріг, що постійне підгодовування може змінити природну поведінку китових акул і створити ризики для їхнього здоров’я. За його словами, обмеження необхідні для співіснування людей і диких тварин. Влада вже намагається скоротити підгодовування, а Сукірман Тілахунга розробив морський пристрій на сонячній енергії, який світлом приваблює планктон і дрібну рибу — важливу складову раціону китових акул.

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