Кладовище на острові Яніціо закриють для туристів на День мертвих — The Rio Times

Кладовище на острові Яніціо на озері Пацкуаро в мексиканському штаті Мічоакан буде закрите для туристів 1 і 2 листопада 2026 року — у головні дні святкування Дня мертвих. Відвідувати його в цей час зможуть лише місцеві родини, повідомляє The Rio Times.

Ремонт після зсуву

Обмеження запровадили після обвалу схилу понад 15 метрів, який стався 28 серпня та пошкодив кілька ділянок кладовища. Там тривають роботи зі стабілізації ґрунту, укріплення огорожі, а також облаштування пішохідної доріжки й оглядового майданчика.

Кладовище мають відкрити у 2027 році. Вартість ремонтних робіт у матеріалі не наводиться.

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Огляд церемоній ззовні

Для відвідувачів облаштували панорамну доріжку з контрольованим доступом. З неї туристи зможуть спостерігати за церемоніями та фотографувати, не заходячи на територію кладовища, яке традиційно є центром церемоній на острові під час Дня мертвих.

За даними видання, протягом тижня святкувань у районі очікують понад мільйон відвідувачів. Обмеження стосується саме кладовища; чи діятимуть додаткові обмеження в інших частинах острова під час пікових днів, не уточнюється.

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