Кличко заявив, що Зеленський не відповів на пропозиції про зустріч — Interia Sport

У Києві мер Віталій Кличко заявив, що не отримав відповіді на свої неодноразові пропозиції провести особисту зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це він сказав в інтерв’ю Suspilne.media, про яке повідомляє Interia Sport.

Пропозиції про зустріч

За словами Кличка, він неодноразово ініціював зустріч із главою держави. Мер зазначив, що розуміє завантаженість президента, однак вважає безпосередню комунікацію та спільне розв’язання наявних проблем необхідними.

Кличко наголосив, що Київ є серцем країни, а єдність різних гілок влади та спільна робота особливо важливі в нинішній ситуації. Він також назвав політичне суперництво всередині країни недоречним під час російської агресії проти України.

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Відсутність реакції

Мер Києва описав відсутність відповіді на його ініціативи як ситуацію, схожу на надсилання повідомлення в космос. Водночас він уточнив, що не отримував прямої відмови від президента.

Interia Sport також пише, що публічні розбіжності між Кличком і Зеленським останнім часом загострилися на тлі оцінок підготовки столиці до зимового періоду. Видання зазначає, що Кличко раніше висловлював думку, нібито президент хоче усунути його від влади.

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