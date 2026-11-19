Нові зобов’язання щодо внесків до Адаптаційного фонду на 31-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату сягнули лише 50,2 млн доларів. Фонд фінансує заходи країн, що розвиваються, для протидії дедалі відчутнішим наслідкам зміни клімату, повідомляє Anadolu Agency.

Внески країн

Найбільший внесок пообіцяла Іспанія — 27,8 млн доларів. Німеччина заявила про 11,1 млн доларів, а Ірландія — про 6,7 млн доларів. Бельгія зобов’язалася надати 3,2 млн доларів, Португалія — 1,1 млн доларів, Естонія — 334 тис. доларів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Без внесків від кількох держав

США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія та Австралія не оголосили про фінансові зобов’язання перед фондом. Міжнародна мережа Climate Action Network International заявила, що необхідного грантового кліматичного фінансування для адаптаційних заходів у країнах, що розвиваються, не вдалося забезпечити.

Зібрана сума становить приблизно одну шосту від щорічної цілі фонду — щонайменше 300 млн доларів. Вона також суттєво менша за ширшу мету мобілізувати 1,2 млрд доларів протягом 2026–2029 років.

Читай нас у