Новий Climate Risk Index, представлений на кліматичному саміті COP31 в Анталії, Туреччина, відніс Гондурас, Домініку та М’янму до країн, які найбільше постраждали від пов’язаних із кліматом екстремальних погодних явищ за останні 30 років. Йдеться про шторми, повені, хвилі спеки та посухи, повідомляє Tagesschau.

Індекс підготувала німецька екологічна та розвиткова організація Germanwatch. За його даними, від середини 1990-х років у світі через такі явища загинули приблизно 916 тисяч людей, а економічні збитки за цей період оцінюють у 4,3 трлн євро.

Дані за 2025 рік

У 2025 році Germanwatch зафіксувала 367 екстремальних погодних явищ у світі, внаслідок яких загинули майже 35 тисяч людей. Найбільше того року постраждали Ямайка, Шрі-Ланка та Іспанія.

Понад дві третини зареєстрованих смертей були пов’язані з хвилями спеки. Співавторка звіту Вера Кюнцель заявила, що країни Глобального Півдня особливо потерпають від наслідків екстремальної погоди через географічне розташування та обмежені можливості адаптації.

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Ризики для Європи

За словами Кюнцель, хвилі спеки через глобальне потепління стають частішими й інтенсивнішими, зокрема в Європі, яка нагрівається найшвидше серед континентів. Німеччина посіла 34-те місце в індексі за останні 30 років. За цей час у країні через погодні екстремуми загинули понад 33 тисячі людей, переважно внаслідок хвиль спеки, а шторми та повені завдали збитків на 121 млрд євро.

На COP31 країни обговорюють скорочення використання вугілля, нафти й газу, а також кліматичне фінансування. Представники країн Глобального Півдня закликають промислово розвинені держави конкретизувати й збільшити фінансові зобов’язання. Міністр фінансів Гондурасу Роберто Енріке Чанг заявив, що вразливим країнам потрібні кошти для зменшення фіскального тиску та реагування на наслідки стихійних лих.

Для дослідження Germanwatch аналізувала, зокрема, дані Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

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