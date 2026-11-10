Клітковина може стримувати поїдання кишкового слизу бактеріями — ScienceDaily

Дослідники з’ясували, що за нестачі клітковини кишкові бактерії можуть розщеплювати білки захисного слизового шару кишечника, утворюючи потенційно шкідливі фенольні метаболіти. Водночас клітковина та окремі рослинні білки, стійкі до травлення, здатні змінювати цей процес і сприяти утворенню інших сполук, повідомляє ScienceDaily.

Клітковина і білки рослин

У дослідженні, опублікованому в Proceedings of the National Academy of Sciences, команда Дженни АбуСалім і Джошуа Рабіновіца вивчала фенольні метаболіти, які з’являються, коли мікроби переробляють амінокислоти тирозин і фенілаланін. Метаболіти фенілаланіну — фенілпропіонат і гіпурова кислота — пов’язують зі здоровою масою тіла та кращим станом кишечника. Натомість p-крезолсульфат і фенолсульфат, що походять із тирозину, пов’язували з гіршими наслідками для пацієнтів із раком та негативними ефектами у людей із хворобами нирок.

Науковці назвали стійкі до травлення рослинні білки Prif — proteins imitating fiber, тобто білками, що імітують клітковину. За їхніми даними, ці білки досягають мікробіому кишечника і разом із харчовими волокнами змінюють активність бактерій. У дослідах на мишах Prif ставали для бактерій джерелом харчового білка, що сприяло утворенню метаболітів із фенілаланіну.

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Походження метаболітів

За допомогою стабільних нерадіоактивних ізотопів дослідники простежили рух і переробку білків у травній системі мишей. Потенційно шкідливі феноли утворювалися, коли бактерії розщеплювали білки організму-господаря, зокрема білки слизового шару, який відділяє мікроби від клітин кишкової стінки. Корисніші феноли, за результатами експерименту, майже повністю походили з неперетравлюваних білків їжі. Клітковина пригнічувала бактеріальне розщеплення захисного слизу.

Не всі сполуки виробляє мікробіом

Окреме дослідження, опубліковане в Nature Metabolism, поставило під сумнів уявлення, що багато фенольних та індольних метаболітів у крові утворюються винятково кишковими мікробами. Вчені застосували ізотопне мічення у мишей, щурів і людських клітинах та встановили, що клітини ссавців здатні самостійно синтезувати низку таких сполук, зокрема індол-3-лактат та індол-3-ацетат.

Після застосування антибіотиків у мишей багато метаболітів зберігалися в крові на істотному рівні; подібну закономірність зафіксували у зразках пацієнтів, які отримували антибіотики. Водночас рівні індол-3-пропіонату та p-крезолсульфату, які утворюють лише мікроби, знижувалися. Автори зазначають, що більшість доказів отримано в експериментах на тваринах і в лабораторних дослідженнях, тому механізми потребують подальшої перевірки щодо довгострокового впливу на здоров’я людей.

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