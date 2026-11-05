KLM оголосила реструктуризацію, що охопить близько 5 тисяч посад — Anadolu Agency

Нідерландська авіакомпанія KLM оголосила про масштабну реструктуризацію, яка охопить близько 5 тисяч посад. Компанія прагне скоротити витрати та поліпшити річні фінансові показники на 1 млрд євро на тлі глобальної нестабільності, високих цін на пальне та посилення тиску на авіаційну галузь, повідомляє Anadolu Agency.

Передача функцій і переведення працівників

Зміни торкнуться всіх підрозділів KLM і мають створити меншу та простішу організацію. Для цього перевізник застосує аутсорсинг, внутрішню реструктуризацію та тіснішу співпрацю в межах групи Air France-KLM.

Кількість посад у KLM, як очікують у компанії, скоротиться ще майже на 15%. Приблизно 5 тисяч посад уже реорганізували або планують реорганізувати.

До змін належить діяльність, пов'язана з 1250 посадами у KLM Catering Services, яку від весни здійснюють у партнерстві з gategroup. Роботу, пов'язану ще приблизно з 800 посадами у Ground Services, передадуть зовнішнім постачальникам. Близько 2 тисяч посад, зокрема 1500 у контактному центрі Cygnific, переведуть до Air France-KLM.

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Завдяки підвищенню продуктивності KLM також очікує зменшити потребу ще приблизно в тисячі працівників. Компанія заявила, що намагатиметься обмежити вплив змін на персонал через природний відтік кадрів, добровільні домовленості та переведення на інші посади.

Цілі до 2028 року

KLM має намір до 2028 року назавжди підвищити продуктивність щонайменше на 8% і водночас забезпечити дуже помірне зростання зарплат. Для цього авіакомпанія планує провести з профспілками переговори щодо нових колективних трудових угод.

Цільове поліпшення фінансових показників на 1 млрд євро має довести річний фінансовий результат до 1,4 млрд євро та допомогти фінансувати інвестиції в літаки, обслуговування пасажирів і працівників. KLM повідомила, що вже досягла понад 750 млн євро структурних фінансових поліпшень завдяки скороченню офісних посад, незаповненню вакансій і консолідації офісних площ. Водночас компанія вважає цих заходів недостатніми для забезпечення довгострокової фінансової стійкості.

Авіакомпанія планує зберегти мережу зі 160 напрямків прямих рейсів з амстердамського аеропорту Схіпхол. Місткість спрямовуватимуть на маршрути, які найбільше підтримують пересадки пасажирів і мережу прямих сполучень.

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