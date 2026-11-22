Клуб Kansas City Current переміг Washington Spirit з рахунком 2:1 у фіналі жіночої футбольної ліги США на стадіоні Audi Field у Вашингтоні та вперше здобув чемпіонський титул. Як повідомляє The Guardian, матч відбувся 21 листопада й завершився драматичною розв’язкою в компенсований час.

Гол безпосередньо з кутового

Рахунок на 54-й хвилині відкрила півзахисниця Kansas City Current Ванесса ДіБернардо, яка забила безпосередньо з кутового удару. М’яч пролетів до дальньої стійки повз воротарку Washington Spirit Сенді Маківер, захисниць і нападницю Current Гейлі Гопкінс. Гравчині та вболівальники Spirit просили арбітра Джошуа Енкарнасіона переглянути епізод на VAR через можливе блокування воротарки, однак перегляду не було.

У 34 роки ДіБернардо стала найстаршою футболісткою в історії ліги, яка відзначилася у фіналі, а після гри її визнали найкращою гравчинею матчу. У першому таймі команди сумарно порушили правила 19 разів, що стало рекордом для будь-якого тайму фіналу ліги.

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Розв’язка в компенсований час

У глибокий компенсований час Kansas City повернув контроль над м’ячем після стандарту Spirit, а бразильська нападниця Дебінья втекла в контратаку, обіграла Маківер і подвоїла перевагу своєї команди. Невдовзі Трініті Родман скоротила відставання Washington Spirit, забивши головою після подачі Тари Радд.

Матч завершився на 102-й хвилині, але Washington Spirit не зміг зрівняти рахунок. Команда програла третій поспіль фінал чемпіонату. У п’яти вирішальних матчах Spirit здобув лише одну перемогу — у 2021 році.

Перший титул за Армаса

Тренер Kansas City Current Кріс Армас привів клуб до першого титулу у своєму дебютному сезоні на посаді. Захисниця Іззі Родрігес після фіналу сказала, що команда робила акцент на колективній обороні, виграші єдиноборств і боротьбі за другі м’ячі.

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