Клуб оцінив почесне членство Албанезе у 1100 доларів на рік — ABC News Australia

В Австралії керівництво Marrickville Golf Club заявило, що почесне членство прем’єр-міністра Ентоні Албанезе надавало йому повні права для гри в гольф. Його вартість клуб оцінив у понад 1000 доларів — на рівні 1100 доларів на рік за звичайне гольф-членство. Це суттєво більше за 5 доларів за два роки, про які раніше говорив Албанезе, повідомляє ABC News.

Права для гри в гольф

У клубі пояснили, що пропонують три види членства: соціальне — за 5 доларів на два роки, членство для гри в гольф — за 1100 доларів на рік, а також почесне членство. Останнє передбачає всі права власника гольф-членства.

Почесне членство Албанезе надали у 2012 році. Після цього для нього також створили обліковий запис у національній системі гольф-гандикапів GOLF Link, яка нині називається Golf Australia CONNECT. Водночас клуб повідомив, що записів про використання цього членства немає, хоча прем’єр-міністр брав уроки гольфу у головного професіонала клубу.

За даними клубу, членство внесли до бази даних без публічного оголошення чи підтвердження радою на той час. Після публікації ABC Албанезе письмово повідомив клуб про відмову від почесного членства.

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Грант не призначали для каналізації

Керівництво Marrickville Golf Club також заявило, що федеральний грант на 6,05 млн доларів, який Албанезе пообіцяв клубу під час виборів 2025 року, не призначали для оновлення каналізації. Ці роботи виконують за окремим грантом влади штату Новий Південний Уельс.

Раніше цього місяця Албанезе визнав помилковою свою заяву в Палаті представників, у якій пов’язав федеральне фінансування з недопущенням потрапляння стічних вод із септиків до річки Кукс під час повеней. Генеральний менеджер клубу Мет’ю Ворд підтвердив, що каналізаційні роботи не увійшли до проєктів, профінансованих коштом 6,05 млн доларів.

За словами Ворда, у листопаді 2024 року він подав до виборчого офісу Албанезе пакет ідей щодо модернізації клубу. Окрім проєкту зі збирання зливових вод вартістю 1 млн доларів, первинна сума базувалася на його орієнтовних розрахунках. Згодом клуб замовив детальний професійний кошторис.

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