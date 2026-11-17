В Індії клуби Індійської прем’єр-ліги з крикету відпустили низку відомих гравців перед аукціоном IPL 2027, запланованим на 16 грудня. Австралійців Тревіса Геда та Мітчелла Старка відпустили відповідно «Санрайзерс Хайдарабад» і «Делі Кепіталз», повідомляє Channel NewsAsia.

Графік австралійської збірної

За інформацією ESPNcricinfo, яку наводить видання, Гед і Старк прагнуть контролювати навантаження через напружений графік збірної Австралії напередодні чемпіонату світу з одноденного крикету. З грудня Австралія має провести вдома серію з чотирьох тестів проти Нової Зеландії, у січні зіграти в Індії в серії Border-Gavaskar Trophy, а в березні — тестовий матч до 150-річчя.

Після завершення IPL на Австралію також можуть чекати фінал Світового тестового чемпіонату та серія Ashes в Англії. Англійський універсал Джейкоб Бетелл пропустить IPL 2027 через ускладнення під час відновлення після травми. Він не грає з липня та має перенести операцію на коліні, через яку також не поїде в тур збірної Англії до Південної Африки наступного місяця.

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Обміни та кадрові рішення

«Мумбаї Індіанс» відпустив 13 гравців, серед яких новозеландський швидкий боулер Трент Боулт та індійський боулер Діпак Чахар. Клуб також обміняв капітана Хардіка Панд’ю до «Пенджаб Кінгс» на ліворукого боулера Аршдіпа Сінгха.

Чинний чемпіон «Роял Челленджерс Бенгалуру», який у 2026 році здобув другий поспіль титул IPL, зберіг у складі Вірата Колі та капітана Раджата Патідара. «Ченнаї Супер Кінгс» відпустив Махендру Сінгха Доні після завершення ним ігрової кар’єри в IPL: він став наставником команди. Найдорожчим серед відпущених гравців став універсал Прашант Вір із цінником 142 млн рупій, або 1,52 млн доларів. Гед, чия попередня сума утримання становила 140 млн рупій, став другим за вартістю серед звільнених крикетистів.

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