Клуби англійської Прем’єр-ліги на зустрічі в Лондоні, Велика Британія, проголосували за покриття судових витрат п’ятьох членів правління турніру, якщо спонсори Manchester City подадуть проти них персональні позови. Рішення підтримали 18 клубів, проти виступили два; за даними Sky Sports News, проти, ймовірно, голосували Manchester City та Nottingham Forest.

Захист членів правління

Для зміни правил була потрібна підтримка щонайменше двох третин клубів — 14 команд. Рішення передбачає відшкодування витрат членам правління в разі персональних позовів, зокрема можливих справ про наклеп.

Захист стосуватиметься голови правління Елісон Бріттен, виконавчого директора Річарда Мастерса та невиконавчих директорів Май Файфілд, Дхармаша Містрі й Метью Райдера.

Позиція спонсорів і Manchester City

Авіакомпанія Etihad Airways та телекомунікаційна компанія Etisalat, які є спонсорами Manchester City, заявляли, що розглядають юридичні дії проти Прем’єр-ліги. Etihad Airways, яка спонсорує клуб із 2009 року, 30 вересня повідомила, що Прем’єр-ліга не взаємодіяла з компанією та не дала їй можливості надати релевантну інформацію.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Etihad заявила, що звертається по юридичні консультації для захисту своїх інтересів. Компанію не називали в оприлюдненому 40-сторінковому рішенні незалежної комісії, однак перевізник вважає, що документ створив для нього «шкідливі наслідки».

Etisalat заявила, що висновки Прем’єр-ліги щодо компанії є «цілком неправдивими та наклепницькими», і розглядає можливі правові засоби захисту.

У вересні незалежна комісія встановила, що Manchester City порушив понад 100 фінансових правил Прем’єр-ліги у 2009–2018 роках. Комісія дійшла висновку, що клуб укладав із комерційними партнерами фіктивні контракти в межах схеми прихованого фінансування, штучно завищивши доходи на 830 млн фунтів стерлінгів. Manchester City оскаржує це рішення, називає себе невинним у висунутих Прем’єр-лігою звинуваченнях і заявляє про істотні помилки у висновку комісії.

Читай нас у