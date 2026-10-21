КНДР наказала військовим рішуче діяти у разі загрози з Півдня — Channel NewsAsia

КНДР наказала військовим на кордоні з Південною Кореєю вживати «оперативних і рішучих дій», якщо південнокорейські сили загрожуватимуть їхній безпеці. Про це повідомляє Channel NewsAsia із посиланням на державні медіа КНДР.

Інспекція укріплень

Маршал Корейської народної армії Пак Чон Чхон 20 жовтня проінспектував укріплення на кордоні з Південною Кореєю, повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї. Його супроводжувала Кім Йо Чжон — сестра лідера КНДР Кім Чен Ина.

За словами Кім Йо Чжон, нові вогневі підрозділи вже зайняли вогневі позиції на кордоні.

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Заява Сеула

Повідомлення з Пхеньяна з’явилося наступного дня після того, як Сеул заявив про готовність рішуче покарати КНДР за будь-які подальші провокації, якщо Пхеньян реалізує погрози посилити військове розгортання вздовж кордону.

Напруженість між двома корейськими державами зростає від квітня 2024 року, коли КНДР почала укріплювати кордон. Країни розділяє Демілітаризована зона, створена після завершення Корейської війни перемир’ям 1953 року.

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