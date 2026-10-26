КНДР назвала вибух міни в демілітаризованій зоні вигадкою Сеула — Korea Herald

Північна Корея надіслала голові Ради Безпеки ООН листа, в якому назвала вибух міни в демілітаризованій зоні у вересні сфабрикованим Південною Кореєю інцидентом. Про це повідомляє Korea Herald із посиланням на державне агентство КНДР KCNA.

Заяви Пхеньяна

Лист до голови Радбезу ООН у неділю направив постійний представник КНДР при ООН. У ньому Пхеньян стверджує, що Сеул нібито сфабрикував вибух у демілітаризованій зоні, аби перешкодити роботам Північної Кореї з укріплення кордону.

КНДР назвала ці роботи законним здійсненням суверенітету та заходом самооборони для захисту територіальної безпеки від зовнішньої загрози агресії. Також Пхеньян звинуватив південнокорейських військових у попереджувальних пострілах по північнокорейському персоналу, який, за його твердженням, працював над проєктом.

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Позиція Південної Кореї

Менш ніж за тиждень до цього Південна Корея також передала Раді Безпеки ООН листа щодо інциденту 21 вересня. У ньому посол Південної Кореї при ООН Ча Чжі Хун виклав результати розслідування вибуху, внаслідок якого постраждали троє південнокорейських військових.

Сеул заявив, що вибух спричинила міна, закладена військовими КНДР із порушенням Угоди про перемир'я, яка зупинила Корейську війну 1950–1953 років. Південна Корея закликала Пхеньян вибачитися, вжити відповідальних заходів і розпочати діалог для запобігання подальшій ескалації та відновлення довіри.

Обмін листами відбувається на тлі посилення напруженості на міжкорейському кордоні. КНДР також погрожувала відновити трансляції через гучномовці у напрямку Південної Кореї.

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