У КНДР пригрозили розглянути закриття дипломатичного офісу Швейцарії в Пхеньяні після того, як Берн запровадив санкції проти Міжнародного дитячого табору Сонгдовон. Сестра лідера Кім Чен Ина Кім Йо Чжон заявила, що порадить Міністерству закордонних справ КНДР найближчими днями вивчити це питання, повідомляє Korea Herald.

Реакція Пхеньяна

Кім Йо Чжон назвала швейцарські санкції відкритим ворожим актом і серйозним порушенням суверенітету КНДР. Вона також поставила під сумнів доцільність існування швейцарського офісу, відкритого в Пхеньяні для поліпшення двосторонніх відносин.

За її словами, Пхеньян може вдатися до правових та адміністративних заходів, які, як стверджує Кім Йо Чжон, мають захистити дітей КНДР від зовнішнього втручання. Вона додала, що північнокорейські дипломати мають вжити заходів у відповідь на дії Швейцарії.

Санкції проти табору

Швейцарія запровадила санкції минулого тижня, через кілька днів після візиту глави швейцарського МЗС Ігнаціо Кассіса до КНДР для відкриття першого дипломатичного офісу країни в Пхеньяні. Раніше цього року аналогічні обмеження щодо табору ввели Велика Британія та Європейський Союз.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Табір Сонгдовон розташований у східному прибережному місті Вонсан. За даними видання, його тривалий час використовували для поширення пропаганди та виховання лояльності до режиму серед молоді.

Наприкінці минулого року українське онлайн-видання повідомило, що щонайменше двох українських дітей, яких, за його даними, могли викрасти російські військові держави-агресора Російської Федерації, доправили до цього табору.

Швейцарія встановила дипломатичні відносини з КНДР у 1974 році. З 1997 року в Пхеньяні діяло швейцарське представництво з гуманітарної співпраці, яке припинило роботу у 2020 році на тлі пандемії COVID-19.

Читай нас у